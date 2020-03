Gerade eben zum NHL-Spieler der Woche gewählt, surft Kevin Fiala weiter auf der Erfolgswelle. Wenn es nach ihm geht, bleibt das auch so: «Ich plane nicht, demnächst schlecht zu spielen», gab der Wild-Stürmer nach dem 3:1-Sieg über Ex-Klub Nashville eine Warnung an seine Gegner ab. Mit je einem Tor und einem Assist wurde Fiala auch gegen die Predators zum «First Star of the Game» gewählt. Er hält damit bei 5 Toren und 6 Assists – in den letzten 5 Partien!

Fiala sorgte in der 12. Minute für das 2:0. Mit einer herrlichen Körpertäuschung führte er Ryan Ellis aufs Glatteis und schob dann eiskalt ein. Das vorentscheidende 3:0 im Schlussdrittel bereitete Fiala dann vor. Damit steht er bei 21 Toren und 30 Assists in dieser Saison. Minnesota holte zudem wichtige Punkte im Wildcard-Rennen um die Playoff-Qualifikation.

Josi mit persönlichem Rekord

Weil bei den «Preds» Roman Josi den Stock beim Ehrentreffer von Craig Smith im Spiel hatte, sammelte der Berner seinen 62. Skorerpunkt der Saison (16 Tore). Damit übertrifft Josi seine persönliche Rekordmarke aus der Saison 2015/16 und gehört weiterhin zu den produktivsten Verteidigern der Liga. Bei Nashville durfte erstmals seit längerem Yannick Weber wieder aufs Eis. Der Verteidiger kam in knapp 10 Minuten auf eine ausgeglichene Bilanz.

Was sonst noch geschah:

Nico Hischier und Mirco Müller mussten mit New Jersey eine 0:3-Niederlage bei den Golden Knights hinnehmen. Vegas-Keeper Robin Lehner avancierte mit 27 Paraden und dem Shutout zu einem der Matchwinner.

mussten mit New Jersey eine 0:3-Niederlage bei den Golden Knights hinnehmen. Vegas-Keeper avancierte mit 27 Paraden und dem Shutout zu einem der Matchwinner. Boston entschied den Spitzenkampf der Atlantic Division gegen Tampa Bay für sich. Brad Marchand und Jake DeBrusk erzielten beim 2:1 die Tore für die Bruins.

erzielten beim 2:1 die Tore für die Bruins. Timo Meier und San Jose setzten sich gegen Toronto mit 5:2 durch. Den schönsten Treffer erzielte mit Mitchell Marner indes ein Akteur der Maple Leafs.

Meilenstein für Sidney Crosby: Der Pittsburgh-Superstar steuerte beim 7:3-Sieg seiner Penguins über Ottawa den 800. NHL-Assist bei. Er ist der 32. Spieler, der diese Marke knackt.

Sendebezug: SRF 3, Morgenbulletin, 4.3.2020, 8:31 Uhr