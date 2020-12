Mehrere NHL-Cracks standen in dieser Saison in der Schweiz im Einsatz. Nun reisen sie wieder zurück. Einer könnte bleiben.

Joe Thornton hat den HCD bereits in Richtung Toronto verlassen. Erik Brännström ist aus Langnau abgereist, um ins Training der Ottawa Ottawa Senators einzusteigen. So langsam verabschieden sich die NHL-Stars, die seit Saisonbeginn in der National League gespielt hatten.

Zu den Abreisenden wird sich auch Gaëtan Haas gesellen. Nach dem Heimspiel des SC Bern am Mittwoch gegen die Lakers sagte Haas gegenüber SRF: «Laut den Oilers muss ich so schnell wie möglich nach Edmonten reisen.» Wann genau er die Reise nach Kanada antreten wird, sei noch nicht klar. Im Auswärtsspiel in Freiburg am Freitag wird Haas aber definitiv nicht mehr zum Einsatz kommen.

Suter hat noch keine Meldung aus Chicago erhalten

Solche Gewissheiten hat ZSC-Leihe Pius Suter noch nicht. Der NL-Topskorer der letzten Saison hat noch keine Meldung von seinem neuen Arbeitgeber, den Chicago Blackhawks, erhalten. Der 24-Jährige geht aber davon aus, dass auch er in den nächsten Tagen nach Nordamerika fliegen wird, um sein Abenteuer NHL endgültig zu starten.

Bleibt Malgin in Lausanne?

Anders ist die Situation bei Denis Malgin. Der Topskorer könnte dem HC Lausanne sogar bis Ende Saison erhalten bleiben. «Bis auf Weiteres bleibt er bei uns», sagt Präsident Petr Svoboda gegenüber 24 heures. Dies liegt vor allem daran, dass Malgin bei den Toronto Maple Leafes nicht zwingend 1. Wahl ist, da die Konkurrenz gestiegen ist.

Die Maple Leafs würden einer Verlängerung der Leihe laut Svoboda positiv gegenüberstehen. Ein definitiver Entscheid wird wohl aber erst fallen, wenn der Saisonstart in der NHL feststeht.