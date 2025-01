Legende: Erwischte keinen guten Abend Kevin Fiala. Getty Images/Derek Cain

Vor 30 Jahren hatte Pauli Jaks als erster Schweizer in der NHL debütiert. Die Los Angeles Kings kassierten am Jubiläumstag ihres ehemaligen Keepers eine 0:3-Niederlage auswärts gegen die Florida Panthers. Kevin Fiala in den Reihen der Kings strebte zum 30-Jahr-Jubiläum des Tessiners seinen 30. Skorerpunkt in dieser Saison an. Der St. Galler kam aber gar nicht auf Touren und erhielt eine der schlechtesten Bewertungen in dieser Saison.

Suter trifft gegen Josis «Preds»

Skorerpunkte sammelte mit Timo Meier dafür ein anderer Ostschweizer. Beim 5:0-Heimsieg der New Jersey Devils gegen Philadelphia war Meier an zwei Treffern beteiligt und steht nun bei 37 Skorerpunkten. Damit näherte er sich bis auf 6 Zähler seinem Captain Nico Hischier an, dem erfolgreichsten Schweizer Skorer in dieser NHL-Saison. Der Walliser fehlte verletzungsbedingt zum zweiten Mal in Folge. 4 der 5 Devils-Tore fielen im Mitteldrittel.

Im Schweizer Duell zwischen den Nashville Predators mit Roman Josi und den Vancouver Canucks mit Pius Suter ging letzterer gleich doppelt als Sieger vom Eis. Das Team des Zürchers siegte auswärts 3:1, wobei Suter 19 Sekunden vor Schluss mit einem Empty-Netter seinen 13. Saisontreffer erzielte.

Resultate