Die Minnesota Wild setzten sich in der Nacht auf Sonntag mit 3:2 gegen die Carolina Hurricanes durch. Während Nino Niederreiter bei den Gästen ohne Tor oder Assist blieb, gelang Kevin Fiala beides: Der Ostschweizer erzielte mit seinem 14. Saisontreffer das 1:0 und bereitete den 3. Treffer nach einer gekonnten Puck-Eroberung vor.

Für Fiala waren es die Skorerpunkte 17 und 18 in den letzten 14 Partien. Am Mittwoch bei der Niederlage in Winnipeg hatte seine Serie von 12 Spielen mit mindestens einem Skorerpunkt geendet.

Legende: Steht in dieser Saison bei 36 Skorerpunkten Minnesota-Stürmer Kevin Fiala. Reuters

Nashville gibt 2:0-Führung her

Auch Pius Suter und Roman Josi liessen sich je einen Assist gutschreiben. Suter, der beim Führungstreffer seine Schaufel im Spiel hatte, siegte mit den Detroit Red Wings zuhause gegen die Philadelphia Flyers 4:2.

Josis Nashville gab im Heimspiel gegen die Winnipeg Jets eine 2:0-Führung aus der Hand. Nach 6 Minuten lagen die «Preds» mit 2:0 vorne, gaben die Führung bis zur Mitte des zweiten Drittels aber wieder preis. Im Schlussdrittel machten die Gäste die Wende dann perfekt und siegten 5:2.