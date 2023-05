In der Nacht auf Donnerstag siegte Florida vor heimischem Publikum 4:3 gegen die Carolina Hurricanes. Damit setzten sich die Panthers in der Best-of-7-Serie glatt mit 4:0 Siegen durch und stehen zum ersten Mal seit 27 Jahren im Stanley-Cup-Final.

Tkachuk der Held 5 Sekunden vor der Sirene

Der entscheidende Treffer fiel 5 Sekunden vor der Schlusssirene, als Matthew Tkachuk in Überzahl einnetzte. Für den 25-jährigen Stürmer war es das zweite Tor an diesem Abend und bereits der neunte Treffer in den Playoffs. Zuvor musste das Heimteam zweimal den Ausgleich hinnehmen, nachdem man 2:0 respektive 3:2 geführt hatte.

00:33 Video Tkachuk sorgt für Ekstase bei den Panthers Aus Sport-Clip vom 25.05.2023. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

2. Final-Teilnahme nach 1996

Die Panthers, im Osten als letztes Team in die Playoffs gerutscht, entpuppen sich in den Ausscheidungsspielen als Favoritenschreck. In der ersten Runde schalteten sie den Qualifikationssieger Boston aus, ehe im Viertelfinal die Toronto Maple Leafs besiegt wurden. Nun setzte sich die Franchise aus Florida gegen das zweitbeste Team der Qualifikation durch und zog zum zweiten Mal und zum ersten Mal seit 1996 in den Stanley-Cup-Final ein.

Duell gegen Golden Knights oder Dallas

Auf wen die Panthers dort treffen, ist noch unklar. Momentan deutet alles auf ein Duell mit den Vegas Golden Knights hin, die in der Serie gegen die Dallas Stars 3:0 führen und in der Nacht auf Freitag ihren ersten Matchpuck verwerten können.

Legende: Grenzenloser Jubel Matthew Tkachuk wird nach seinem Siegtreffer 5 Sekunden vor Schluss gefeiert. Keystone/Keystone/Lynne Sladkey