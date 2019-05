Carolina gewinnt Spiel 4 gegen die New York Islanders mit 5:2.

Damit gewinnen die Hurricanes die Serie mit 4:0.

Im Final der Eastern Conference kommt es zum Duell mit Boston oder Columbus.

Die Vorentscheidung in Spiel 4 führte Carolina zu Beginn des 2. Drittels herbei. Teuvo Teravainen und Greg McKegg trafen innerhalb von 66 Sekunden zur 3:1-Führung für die Gastgeber. 5 Minuten später erhöhte Justin Williams, auch auf Vorarbeit von Nino Niederreiter, auf 4:1. Noch im 1. Drittel hatte der Bündner mit einem Lattenschuss Pech gehabt.

Gut zu wissen:

Das 5:2 gegen New York war der 6. Sieg in den Playoffs in Serie.

Für Carolina ist es der erste «Sweep» der Vereinsgeschichte in einer Playoff-Begegnung.

Zum 4. Mal in Folge erreichen die Hurricanes nach der erfolgreichen Qualifikation für die Playoffs auch den Conference-Final (2002, 2006, 2009, 2019).

Im zweiten Spiel des Abends gewann Dallas mit 2:1 gegen St. Louis. Die Stars gingen damit in der Halbfinal-Serie in der Western Conference mit 3:2 in Führung.

