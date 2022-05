Legende: Schlusspunkt unter eine einseitige Serie Floridas Ondrej Palat trifft 23 Sekunden vor dem Ende ins verlassene Tor. Reuters/Kim Klement/USA Today Sports

Matchwinner für Tampa Bay beim 2:0 in der heimischen Amalie Arena waren Keeper Andrej Wassilewski mit 49 zum Teil spektakulären Paraden sowie Pat Maroon, der sein Team in der 47. Minute per Ablenker in Führung brachte.

Ondrej Palat gelang 23 Sekunden vor dem Ende die Siegsicherung ins leere Tor. Im 2. Drittel waren den Lightning zwei Tore aberkannt worden – das erste, weil der Puck zuvor das Spielfeld verlassen hatte, das zweite wegen eines Handpasses.

Playoff-Routine schlägt Vorrunden-Form

Wie schon letzte Saison (4:2 im Achtelfinal) konnte Tampa Bay damit das Florida-Derby gegen das Team aus Sunrise für sich entscheiden. Die Lightning streben den 3. Stanley-Cup-Sieg in Folge an. Dies war letztmals den New York Islanders vor rund 40 Jahren gelungen.

Kadri: Hattrick nach rassistischen Ausfällen

In der Western Conference gewann Colorado unter anderem dank drei Toren und einem Assist von Nazem Kadri 6:3 bei den St. Louis Blues (Serie: 3:1). Der 31-Jährige mit libanesischen Vorfahren war nach einem unglücklichen Zusammenstoss mit Blues-Hüter Jordan Binnington in Spiel 3 in den sozialen Medien rassistisch beleidigt worden.

00:22 Video Die 3 Tore von Nazem Kadri im 4. Duell Aus Sport-Clip vom 24.05.2022. abspielen. Laufzeit 22 Sekunden.