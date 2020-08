Nino Niederreiter und die Carolina Hurricanes gewinnen das zweite Spiel der Serie gegen die New York Rangers mit 4:1.

Legende: Steht vor dem Einzug in die Playoffs Nino Niederreiter. Keystone

Wie bereits im Spiel zuvor benötigten die Carolina Hurricanes auch in Spiel 2 der «Qualification Round» gegen die New York Rangers kaum Anlaufzeit. Andrei Swetschnikow sorgte nach 4 Minuten für die Führung der Hurricanes. Artemi Panarin brachte die Hoffnung der Rangers im ersten Drittel mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich zurück. Es sollte aber der einzige Treffer für New York mit Altstar Henrik Lundqvist im Tor bleiben.

Swetschnikow steuerte zwei weitere Tore für die Hurricanes bei und brillierte damit mit einem Hattrick. Sebastian Aho liess sich bei allen 3 Treffern einen Assist notieren. Nino Niederreiter blieb ohne Skorerpunkt. Der Churer stand 12:39 Minuten auf dem Eis und liess mit 4 Schüssen nichts unversucht, seinen Teil zum Sieg beizutragen.

Dank dem 4:1-Erfolg fehlt Carolina nur noch ein Sieg zum Einzug in die Playoffs.