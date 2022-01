In der Nacht auf Mittwoch machte ein Schweizer NHL-Duo von sich reden.

Swiss-Power in der NHL

Roman Josi und die Nashville Predators reiten in der NHL die Erfolgswelle weiter. Beim 5:4-Overtime-Sieg zu Hause gegen Colorado feierten die «Preds» den 12. Sieg in den letzten 14 Spielen. Grossen Anteil am Erfolg hatte Josi, der gleich bei drei Treffern seinen Stock im Spiel hatte.

So auch beim Tor in der Verlängerung: Nachdem Josis Schuss von der blauen Linie abgeblockt worden war, verwertete Matt Duchene den Rebound zum 5:4. Josi steht nach 35 Partien bei 12 Treffern und 25 Assists. Damit ist der Nashville-Captain in der NHL die Nummer 2 unter den Verteidigern (hinter Victor Hedman mit 38 Punkten aus 38 Spielen).

Goalie Schmid muss aussetzen Box aufklappen Box zuklappen Einen Monat nach seinem Debüt in der NHL wird Akira Schmid vom Coronavirus gebremst. Die New Jersey Devils haben den jungen Schweizer Goalie auf das Covid-Protokoll gesetzt. Der 21-jährige Emmentaler stand seit dem 11. Dezember dreimal im Tor der Devils und kam dabei auf eine Fangquote von 85,1 Prozent.

2 Punkte mehr als Josi hat Timo Meier auf dem Konto. Der Schweizer Sharks-Stürmer erzielte gegen Detroit im Powerplay das 1:0. Für den Appenzeller, der nun bei 39 Punkten steht, war es der 15. Saisontreffer. San Jose gewann dank einem Overtime-Goal von Logan Couture mit 3:2.

Neben dem Duo Josi/Meier punktete von den Schweizer NHL-Spielern auch Philipp Kurashev: Der Chicago-Angreifer liess sich beim 4:2-Sieg in Columbus einen Assist notieren.

