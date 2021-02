Nun hat es auch Nico Hischier erwischt. Der Walliser Stürmer wurde von den New Jersey Devils auf die Corona-Liste der NHL gesetzt. Dort stehen die Namen von Profis, die entweder selber positiv auf Covid-19 getestet wurden, ein unklares Ergebnis abgeliefert haben oder als Kontaktperson gelten. Die Liste umfasst inzwischen 19 Spieler von New Jersey. Hischier hat in dieser NHL-Saison aufgrund einer im Dezember im Training erlittenen Fussverletzung noch kein Spiel bestritten.