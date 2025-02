Die Gehaltsobergrenze in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga wird angehoben.

Nach Rekordeinnahmen: Salary Cap in der NHL steigt

Legende: Dürfen sich vielleicht bald über mehr Geld freuen Nico Hischier und seine Devils-Teamkollegen. Reuters/Dan Hamilton

Am Freitag gaben die Spielergewerkschaft NHLPA und die NHL eine Einigung für die nächsten drei Spielzeiten bekannt, in denen der sogenannte Salary Cap jährlich immer weiter steigt. In der Saison 2023/24 hatte die Liga Rekordeinnahmen von 6,2 Mia. US-Dollar (5,65 Mia. Franken) erzielt.

Die Einigung ist jedoch nur gültig, wenn sich die NHL und NHLPA in Zukunft auf eine Ausweitung des Tarifvertrags einigen. Aktuell läuft dieser im September 2026 aus. NHL-Commissioner Gary Bettmann hofft, noch in diesem Jahr eine neue Vereinbarung abzuschliessen.

Die grössten Sprünge seit Einführung

Die Liga und Spielergewerkschaften handelten aus, dass die Teams in der Saison 2025/26 7,5 Mio. US-Dollar mehr ausgeben dürfen, 2026/27 kommen dann 8,5 Mio. US-Dollar hinzu. In der dann folgenden Spielzeit 2027/28 sind es 9,5 Mio. US-Dollar mehr. Dies sind die grössten Sprünge bei der Gehaltsobergrenze, seit diese 2005 eingeführt wurde.

In der aktuellen Saison dürfen Teams maximal 88 Mio. US-Dollar an ihre Spieler bezahlen. In der Saison 2027/28 wird die Summe dann bei 113,5 Mio. US-Dollar liegen.

