Legende: Jubeln zum Saison-Abschluss Die Arizona Coyotes. IMAGO / USA TODAY Network

Für die Coyotes und Janis Moser hat die Saison mit einem 5:2-Sieg zuhause gegen die Edmonton Oilers geendet.

Eine gewisse Aufregung bleibt aber: Erwartet wird, dass die NHL noch diese Woche den Umzug des Teams von Arizona nach Salt Lake City (Utah) bekanntgeben wird. Abgesegnet ist die «Relocation» von der Exekutive der NHL bereits.

Moser wohl nicht bei der WM dabei

Die Coyotes zügeln, weil die Franchise seit dem Auszug aus der Arena in Glendale vor zwei Jahren kein neues Stadion bauen konnte und auch kein neues Stadion in Aussicht steht. Die letzten zwei Saisons bestritten die Coyotes in der Mullett Arena in Tempe, Arizona. Die Spiele waren zwar ausverkauft; das Fassungsvermögen der Uni-Arena betrug indessen lediglich (NHL-unwürdige) 4600 Plätze.

Wegen des anstehenden Umzugs und wegen seines auslaufenden Vertrags scheint es äusserst unwahrscheinlich, dass Verteidiger Janis Moser in diesem Jahr mit der Schweiz an der Eishockey-WM in Prag spielen wird.