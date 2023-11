Nashville bricht im Schlussdrittel ein – auch New Jersey verliert

Nashville führt gegen Calgary 2:0, verliert aber mit 2:4.

Die New Jersey Devils kassieren trotz dem 3. Saisontreffer von Timo Meier eine 3:6-Niederlage gegen Colorado.

Nino Niederreiter und Janis Moser feiern Siege.

Die San Jose Sharks beenden die historische Pleiten-Serie.

Die Nashville Predators kommen in der laufenden Saison weiterhin nicht richtig auf Touren. Für das Team um Captain Roman Josi setzte es auswärts gegen die Calgary Flames eine 2:4-Niederlage ab.

Dabei hatte die Partie für die Gäste optimal begonnen. Nach Treffern von Michael McCarron und Kiefer Sherwood führte Nashville nach gut 14 Minuten mit 2:0. Doch im Schlussdrittel riss der Faden bei den «Preds»: Innert 99 Sekunden trafen Noah Hanifin und Blake Coleman mit einem Doppelschlag zur 3:2-Führung für die Flames.

Für die Predators, bei denen Josi mit gut 26 Minuten erneut am meisten Eiszeit bekam, war es die 7. Niederlage im 12. Saisonspiel. Nashville schliesst in der Nacht auf Freitag den zehntägigen «Road-Trip» nach Kanada mit dem Gastspiel in Winnipeg ab. Für Josi und Niederreiter ist es ein Duell unter Freunden und ehemaligen Teamkollegen.

Legende: Nächste Niederlage Roman Josi und die Nashville Predators verlieren erneut. Getty Images/Steph Chambers

New Jersey verliert ohne Hischier

Auch die New Jersey Devils kassierten bei der 3:6-Auswärtsniederlage gegen die Colorado Avalanche im Schlussdrittel beim Stand von 3:3 drei Gegentreffer. Timo Meier hatte in der 32. Minute den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgelich erzielt. Er traf mit einem präzisen Handgelenkschuss aus kurzer Distanz im Powerplay.

Die Devils, die erneut ohne ihren Captain Nico Hischier und den ebenfalls verletzt ausfallenden Topskorer Jack Hughes antraten, stehen aktuell bei 7 Siegen und 5 Niederlagen.

Siege für Niederreiter und Moser

Nino Niederreiter mit den Winnipeg Jets (5:2 bei den St. Louis Blues) und Janis Moser mit den Arizona Coyotes (4:3 n.P. gegen die Seattle Kraken) erlebten mit ihren Teams einen erfolgreichen Abend.

San Jose feiert 1. Saisonsieg

San Jose Sharks hat die 11 Spiele andauernde Niederlagenserie, die die längste in der Geschichte der NHL zu Saisonbeginn war, beendet. Die Sharks setzten sich zuhause gegen die Philadelphia Flyers mit 2:1 durch. In den letzten beiden Partien hatte San Jose jeweils 10 Tore zugelassen.