66 Skorerpunkte (30 Tore und 36 Assists) sammelte Timo Meier in der abgelaufenen NHL-Regular-Season – so viele wie vor ihm noch kein Schweizer. Und doch steht der Herisauer im Diensten der San Jose Sharks noch ohne Vertrag für die neue Saison da. Woran liegt das?

Der «Entry-Level»-Vertrag von Meier endete nach dieser Saison.

Der 22-jährige Schweizer dürfte in den kommenden Wochen einen Millionen-Deal unterschreiben.

Die Sharks haben aufgrund der Gehalts-Obergrenze in der NHL keinen grossen Spielraum mehr.

Während seine Agenten seit Wochen in Verhandlungen mit San Jose stecken, schuftet Meier in Zug bereits wieder an der Fitness für die neue Spielzeit. Die unklare Vertragssituation hat der Herisauer aber stets im Hinterkopf: «Während der Saison konnte ich dieses Thema besser ausblenden. Jetzt mache ich mir mehr Gedanken über meine Zukunft», verrät Meier. Und fügt an: «Ich versuche zu kontrollieren, was ich kann.»

Meier trainiert, seine Agenten verhandeln

Zu stark will sich der Schweizer aber nicht in die Vertragsgespräche einmischen. Schliesslich vertraut Meier seinen Beratern: «Ich habe ein familiäres Verhältnis zu ihnen. Wenn ich etwas auf der Seele habe, rufe ich meine Berater sofort an.»

Zu den Verantwortlichen der Sharks pflegt Meier aktuell keinen Kontakt. Er habe zwar eine gute Beziehung zur Organisation, doch die «schweren Gespräche» führe er nicht selber. Obwohl ihn die aktuelle Lage beschäftige, müsse man manchmal auch einfach tief durchschnaufen und relaxen, glaubt der 22-Jährige.

Wie geht's weiter?

Meier ist zurzeit Restricted Free Agent (RFA). Die Rechte am Flügelstürmer liegen weiterhin bei San Jose. Mit einer «Qualifying Offer» bestätigten die Kalifornier diese Woche, dass sie Meier definitiv bei den Sharks halten wollen.

Was ist eine «Qualifying Offer»? Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Will eine Organisation die Rechte an ihrem Spieler behalten, muss sie dem Spieler bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine «Qualifying Offer» unterbreiten. Geschieht dies nicht, wechselt der Status des Spielers vom Restricted zum Unrestricted Free Agent. In letzterem Fall könnten alle anderen NHL-Teams mit dem Spieler verhandeln.

Jetzt geht es darum, einen für beide Parteien angemessenen Deal auszuarbeiten. Das wird nicht einfach. Neben Meier haben u.a. auch seine namhaften Teamkollegen Joe Thornton und Joe Pavelski noch keinen neuen Vertrag.

Was Meier vom Sommertraining hält, erfahren Sie im Video unten.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 27.06.2019, 22:20 Uhr