«It's Timo-Time in Anaheim!» Die NHL-Kommentatoren waren ausser sich nach Timo Meiers Game-Winner in der 3. Minute der Verlängerung. Im 2. Drittel war dem 22-Jährigen ein Treffer wegen Offsides aberkannt worden, doch er liess sich davon nicht beirren und machte es in der Verlängerung besser.

Bereits in der 25. Minute war Meier das Tor zum 3:1 gelungen. Bei beiden Treffern profitierte der Appenzeller von einem Fehler von Anaheims Keeper John Gibson.

In Skorerlaune

Für Meier waren es die Saisontore 7 und 8 für den Leader der Pacific Division, in den letzten vier Spielen hat er immer getroffen. Beim zweiten Treffer der Sharks durch Rourke Chartier liess er sich zudem den vierten Assist der Saison gutschreiben, nach der Partie wurde er zum besten Spieler gewählt.

Beim 2:1-Sieg der New York Islanders bei den Carolina Hurricanes war Verteidiger Luca Sbisa erneut nur überzählig.

Matthews mindestens 4 Wochen out Toronto-Star Auston Matthews fällt für mindestens einen Monat aus. Dies gaben die Maple Leafs am Montag bekannt. Der 21-Jährige, der in 11 Spielen 10 Tore schoss, verletzte sich nach einem Check an der Schulter.

