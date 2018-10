Bei der 3:4-Niederlage nach Penaltyschiessen der San Jose Sharks auswärts gegen die Carolina Hurricanes erzielte Timo Meier in der 9. Minute das 2:0 im Powerplay.

Burns/Meier fast wie einst Elik/Falloon

Damit hat Meier im siebten Spiel in Folge mindestens einen Skorerpunkt erzielt. Dieses Kunststück gelang ihm gemeinsam mit seinem Teamkollegen Brett Burns. Den Rekord bei den Sharks als «Skoring-Duo» halten Pat Falloon und der in der Schweiz bestens bekannte Todd Elik, die in der Saison 1993/94 in 10 Spielen in Serie jeweils mindestens einen Skorerpunkt holten.

In Carolina kassierten die Sharks in der 36. Minute den 3:3-Ausgleich. Das nächste Tor fiel erst im Penaltyschiessen, in welchem einzig Brock McGinn für die Hurricanes traf und den sechsten Saisonsieg sicherstellte.

Andrighetto bei Sieg ohne Skorerpunkt

Colorado mit Stürmer Sven Andrighetto, der ohne Skorerpunkt blieb, gewann das Heimspiel gegen die Ottawa Senators nach 0:2-Rückstand noch mit 6:3. Für die Avalanche war es im elften Spiel der siebte Sieg.