Eine Woche vor dem Testspiel der New Jersey Devils gegen den SCB hat Nico Hischier in der Saisonvorbereitung erstmals getroffen.

Am kommenden Montag gastieren die New Jersey Devils in der ausverkauften Postfinance Arena in Bern. Das NHL-Team bestreitet gegen den SCB sein letztes Testspiel, ehe am 6. Oktober in Göteborg der Saisonauftakt gegen die Edmonton Oilers erfolgt.

Speziell wird die Partie für Nico Hischier. Der Walliser Nummer-1-Pick der Devils spielte 2 Jahre in der Hauptstadt, ehe er 2016 sein Nordamerika-Abenteuer startete.

Und der 19-Jährige scheint ready zu sein für das Spiel in Bern. Im Testmatch gegen die New York Rangers (3:4 n.V.) erzielte Hischier seinen 1. Treffer in der Saisonvorbereitung. Der Erstlinien-Center traf mit einem platzierten Handgelenkschuss. Es war erst Hischiers 2. Einsatz in der «Preseason».

Sowieso harmoniert Hischier (1 Tor, 1 Assist) blendend mit seinen Sturmkollegen Taylor Hall (1 Tor, 1 Assist) und Kyle Palmieri (1 Tor, 2 Assists). Der Schweizer kam auf die meiste Eiszeit aller Devils-Angreifer und verliess das Eis mit einer Plus-3-Bilanz.

Mirco Müller, der 2. Schweizer bei den Devils, kam auf über 20 Minuten Eiszeit.