Beim dritten Sieg in diesem Jahr der Nashville Predators glänzt der Schweizer Stürmer mit zwei Skorerpunkten.

Gleich mit 4:0 siegten die Nashville Predators bei den Toronto Maple Leafs. Überragender Spieler: Kevin Fiala. Der St. Galler leitete zu Beginn des 2. Drittels mit einem Pass zur Mitte das 1:0 des Schweden Mattias Eckholm ein. 38 Sekunden vor der Schlusssirene krönte Fiala seinen Abend mit dem Tor zum 4:0. Alleine vor Goalie Michael Hutchinson verwandelte er sicher.

Auszeichung für Fiala

Fiala wurde neben Goalie Pekka Rinne (18 Paraden) und Verteidiger Eckholm (1 Tor und 1 Assist) als einer der 3 «Stars of the Game» ausgezeichnet. Dem 22-Jährigen glückten in den letzten 6 Spielen 8 Skorerpunkte (2 Tore/6 Assists). Mit Captain Roman Josi, der während fast 22 Minuten zum Einsatz kam, stand ein zweiter Schweizer bei Nashville im Einsatz.

Die Einsätz der weiteren Schweizer:

Timo Meier gewann mit den San Jose Sharks gegen die L.A. Kings 3:1. Der Appenzeller schoss vier Mal aufs Tor, blieb aber ohne Skorerpunkt.

Und auch der vierte Schweizer konnte einen Sieg feiern. Nino Niederreiter gewann mit den Minnesota Wild bei den Montreal Canadiens 1:0.