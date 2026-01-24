 Zum Inhalt springen

Torbeteitligungen für das Trio Die Schweizer bei den «Swiss Devils» punkten fleissig und siegen

Die New Jersey Devils fahren in der NHL bei den Vancouver Canucks einen 5:4-Erfolg ein.

24.01.2026, 07:29

Drei Eishockeyspieler in rot-weissen Trikots feiern auf dem Eis.
Legende: «All smiles» nach dem 3:0 Auch Jonas Siegenthaler (rechts) punktete wieder einmal. Keystone/Ethan Cairns

Die New Jersey Devils bleiben in der NHL in Tuchfühlung mit den Playoffplätzen. Nach dem 5:4-Sieg in Vancouver liegen die Devils in der Eastern Conference bei 31 ausstehenden Partien 4 Zähler hinter einem Wildcard-Rang. In der Nacht auf Samstag taten sich bei den «Swiss Devils» auch die 3 Schweizer hervor, die allesamt punkteten.

Nico Hischier steuerte einen Treffer und eine Torvorlage bei. Beim zwischenzeitlichen 2:0 im Powerplay (23.) profitierte der Captain des Teams von einem perfekten Zuspiel ins Zentrum von Jack Hughes.

50 Sekunden später erhöhten die Gäste durch Cody Glass auf 3:0. Dabei liess sich Verteidiger Jonas Siegenthaler im 51. Saisonspiel den 7. Assist gutschreiben. Noch immer wartet der Zürcher jedoch auf den 1. Treffer. Timo Meier hatte beim «Game-Winner» von Glass zum 5:3 in der 52. Minute seinen Stock im Spiel.

Die weiteren Schweizer am Freitagabend:

  • Goalie Akira Schmid ist beim 6:3-Erfolg von Las Vegas in Toronto nur Ersatz.
  • Beim 3:2-Heimsieg von Dallas gegen St. Louis fehlen Lian Bichsel (Stars) und Pius Suter (Blues) weiterhin verletzt.

Resultate

