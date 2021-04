Legende: Neue Herausforderung bei New Jersey Jonas Siegenthaler. Keystone

Die New Jersey Devils verpflichten von den Washington Capitals den 23-jährigen Zürcher Verteidiger Jonas Siegenthaler.

Siegenthaler bestritt für Washington in dieser Saison nur neun Partien, nachdem er vor einem Jahr noch zum Stamm gezählt hatte. Über drei Saisons bestritt Jonas Siegenthaler bislang 97 NHL-Partien (2 Tore, 11 Assists, +14-Bilanz), alle für Washington.

Damit wird bei den New Jersey Devils die Schweizer Fraktion neben Captain Nico Hischier wieder grösser. Christoph Bertschy (Rückkehr in die Schweiz vor der Saison 2019/20) und Mirco Müller (spielt diese Saison in Schweden) haben in den letzten Jahren ihr Nordamerika-Abenteuer in der Organisation der New Jersey Devils abgebrochen.