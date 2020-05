Nino Niederreiter befand sich mit Carolina auf Playoff-Kurs, als die Saison wegen der Corona-Krise unterbrochen werden musste. In seinem 2. Jahr bei den Hurricanes realisierte der Bündner Stürmer bis zur Pause in 67 Spielen 11 Tore und 18 Assists.

Ob die Spielzeit noch fortgesetzt werden kann, steht noch nicht fest. Niederreiter hält sich derzeit in der Schweiz fit, um bei einem Neustart voll bereit zu sein. Mit Trainer Michael Bont arbeitet er daran, seine Form hochzuhalten.

Der Schwerpunkt liegt jetzt auf der Schnellkraft.

Die aktuellen Einheiten unterscheiden sich von denjenigen, die Niederreiter sonst jeweils zur Saisonvorbereitung unter Bont absolviert. «Der Schwerpunkt liegt jetzt auf der Schnellkraft. Ich muss schauen, dass ich weiterhin explosiv bin. Damit ich mit voller Energie loslegen kann, falls die Saison weitergeht», so der 27-jährige Bündner.

In der aktuellen Situation gehe es nicht darum, gross an Kraft dazuzugewinnen, sondern «die Kraft, die ich habe, zu verfeinern und ein bisschen schneller zu werden.»

Unklare Situation als Schwierigkeit

Auch für Bont ist es angesichts der Fragezeichen bezüglich einer Saison-Fortsetzung eine spezielle Situation. Zentral sei, wie lange es bis zu einem Entscheid noch gehe. «Man muss schon aufpassen. Wenn wir das so bis Anfang Juni durchziehen, dann müssen wir irgendwann mal wieder eine Pause machen.» Sonst verschiesse man das Pulver, das für den Aufbau für die neue Saison nötig ist.

Noch hofft Niederreiter aber, dass die Saison fortgesetzt werden kann. Nähere Informationen hat er bisher aber nicht. Auch Carolina-Headcoach Rod Brind'Amour konnte ihm in einem Call nicht sagen, wie es weitergeht. «Er hat sich erkundigt, wie es uns geht. Und er will einfach, dass wir so gut wie möglich in Form bleiben.»