Stürmerstar Kane schliesst sich den New York Rangers an

Legende: Spielt ab sofort im «Big Apple» Patrick Kane. IMAGO / USA TODAY Network

Die New York Rangers haben sich in der Nacht auf Mittwoch die Dienste von Patrick Kane in einem Tauschgeschäft mit den Chicago Blackhawks gesichert. Nach tagelangen Gerüchten und Salary-Cap-Manövern wurde der Trade doch noch in trockene Tücher gepackt.

Im Gegenzug erhielten die Blackhawks einen Zweitrunden-Pick (2023), einen Viertrunden-Pick (2025) und den Verteidiger Andy Welinski.

«Beste Position, Titel zu gewinnen»

Kane war 2007 als erster Pick nach Chicago gegangen und hat für die Franchise 1161 Spiele bestritten und dabei 1225 Skorerpunkte gesammelt. Während dieser Ära bejubelte Kane drei Stanley-Cup-Titel (2010, 2013 und 2015).

«Das war eine sehr emotionale Zeit für mich und meine Familie», hiess es in einem Statement Kanes auf Twitter. «Aber ich habe das Gefühl, dass mich diese Entscheidung in die beste Position bringt, sofort den nächsten Stanley Cup zu gewinnen.» Die Rangers sind das sechstbeste Team der Liga, während Chicago das drittschwächste NHL-Team ist.