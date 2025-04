Neuer Torrekord in der NHL: Owetschkin übertrumpft Gretzky

Alexander Owetschkin trifft in der NHL gegen die New York Islanders zum zwischenzeitlichen 1:2.

Mit seinem 895. Treffer in der besten Eishockey-Liga der Welt stellt der Russe einen neuen alleinigen Rekord auf.

Owetschkin übertrumpft Legende Wayne Gretzky.

Alexander Owetschkin ist alleiniger Rekordtorschütze in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Im Spiel bei den New York Islanders erzielte der russische Eishockeystar von den Washington Capitals am Sonntag den 895. Treffer seiner Karriere und liess damit den grossen Wayne Gretzky hinter sich. Der 64-jährige Kanadier hatte in seiner NHL-Laufbahn 894 Tore erzielt.

Owetschkin, 2018 Stanley-Cup-Sieger mit den Caps, hatte am Freitag durch einen Doppelpack beim 5:3 gegen die Chicago Blackhawks mit Gretzky gleichgezogen, nun ging der 39-Jährige an «The Great One» vorbei. Für Owetschkin war es der 42. Saisontreffer, er erzielte im Powerplay das 1:2. Am Ende unterlagen die Capitals trotzdem mit 1:4.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 11. Der Ausgangspunkt. Alex Owetschkin bestreitet am 5. Oktober 2005 sein NHL-Debüt und trifft auf Anhieb doppelt in der Partie Washington vs. Columbus. Bildquelle: imago images/GEORGE BRIDGES. 1 / 11 Legende: Der Ausgangspunkt Alex Owetschkin bestreitet am 5. Oktober 2005 sein NHL-Debüt und trifft auf Anhieb doppelt in der Partie Washington vs. Columbus. imago images/GEORGE BRIDGES

Bild 2 von 11. Der Spektakelmacher. Die Nummer 8 trifft gegen Phoenix sehenswert – rücklings auf dem Eis liegend um den Kopf herum. Es ist ein Tor für die Galerie mit bis heute unnachahmlichem Wert. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Paul Connors. 2 / 11 Legende: Der Spektakelmacher Die Nummer 8 trifft gegen Phoenix sehenswert – rücklings auf dem Eis liegend um den Kopf herum. Es ist ein Tor für die Galerie mit bis heute unnachahmlichem Wert. Keystone/AP Photo/Paul Connors

Bild 3 von 11. Das Rendezvous. Vor mittlerweile 19 Jahren im Juni anno 2006 ist's gewesen: Der damalige Jungspund trifft als 19-Jähriger Wayne Gretzky (rechts), mit dem er mittlerweile auf dem Eis gleichgezogen hat. Bildquelle: Getty Images/Jeff Vinnick. 3 / 11 Legende: Das Rendezvous Vor mittlerweile 19 Jahren im Juni anno 2006 ist's gewesen: Der damalige Jungspund trifft als 19-Jähriger Wayne Gretzky (rechts), mit dem er mittlerweile auf dem Eis gleichgezogen hat. Getty Images/Jeff Vinnick

Bild 4 von 11. Der Fliessband-Torjäger. Zum 2. Mal in jener Saison trifft die Washington-Teamstütze vierfach – nach dem Spiel gegen Ottawa nun auch Ende Januar 2008 gegen Montreal. Total bringt Owetschkin in der Meisterschaft 2007/08 sagenhafte 65 Goals zustande, was fürs 21. Jahrhundert noch immer der Rekordwert ist. Bildquelle: imago images/Geoff Burke. 4 / 11 Legende: Der Fliessband-Torjäger Zum 2. Mal in jener Saison trifft die Washington-Teamstütze vierfach – nach dem Spiel gegen Ottawa nun auch Ende Januar 2008 gegen Montreal. Total bringt Owetschkin in der Meisterschaft 2007/08 sagenhafte 65 Goals zustande, was fürs 21. Jahrhundert noch immer der Rekordwert ist. imago images/Geoff Burke

Bild 5 von 11. Der Titelhalter. Möglicherweise trotz zahlreicher individueller Rekordmarken der wertvollste Moment seiner Karriere: Am 7. Juni 2018 kann nach einem 4:1 in der Final-Serie gegen die Vegas Golden Knights der Stanley-Cup-Pokal gestemmt werden. Bildquelle: Keystone/AP Photo/John Locher. 5 / 11 Legende: Der Titelhalter Möglicherweise trotz zahlreicher individueller Rekordmarken der wertvollste Moment seiner Karriere: Am 7. Juni 2018 kann nach einem 4:1 in der Final-Serie gegen die Vegas Golden Knights der Stanley-Cup-Pokal gestemmt werden. Keystone/AP Photo/John Locher

Bild 6 von 11. Der Pucksammler. Dieses Erinnerungsstück gibt es Ende 2022 in Chicago fürs Erreichen des Meilensteins von 800 Karriere-Toren. Zum 7:3-Kantersieg der Capitals steuert Owetschkin einen Hattrick bei. Er ist jetzt der 3. Spieler der NHL-Geschichte mit dieser Marke. Bildquelle: imago images/Jamie Sabau. 6 / 11 Legende: Der Pucksammler Dieses Erinnerungsstück gibt es Ende 2022 in Chicago fürs Erreichen des Meilensteins von 800 Karriere-Toren. Zum 7:3-Kantersieg der Capitals steuert Owetschkin einen Hattrick bei. Er ist jetzt der 3. Spieler der NHL-Geschichte mit dieser Marke. imago images/Jamie Sabau

Bild 7 von 11. Der «graue Panther». Der Zahn der Zeit nagt an ihm, das illustriert auch seine Haarfarbe. Und doch scheint der Washington-Captain ein Dauerbrenner zu sein – 2023 wurde er zum 13. Mal ans All-Star Game eingeladen. Bildquelle: imago images/Kim Klement. 7 / 11 Legende: Der «graue Panther» Der Zahn der Zeit nagt an ihm, das illustriert auch seine Haarfarbe. Und doch scheint der Washington-Captain ein Dauerbrenner zu sein – 2023 wurde er zum 13. Mal ans All-Star Game eingeladen. imago images/Kim Klement

Bild 8 von 11. Der Jubiläums-Skorer. Früh in der Saison 2024/25, noch bevor er seine ersten Saison-Goals erzielt, lässt sich Owetschkin im Oktober im Match gegen die Golden Knights für seinen 700. Assist feiern. 60 NHL-Spieler haben diese Marke schon erreicht, aber vor ihm erst deren 5 in Kombination mit ebenfalls 700 Treffern auf dem Konto. Bildquelle: imago images/GEORGE BRIDGES. 8 / 11 Legende: Der Jubiläums-Skorer Früh in der Saison 2024/25, noch bevor er seine ersten Saison-Goals erzielt, lässt sich Owetschkin im Oktober im Match gegen die Golden Knights für seinen 700. Assist feiern. 60 NHL-Spieler haben diese Marke schon erreicht, aber vor ihm erst deren 5 in Kombination mit ebenfalls 700 Treffern auf dem Konto. imago images/GEORGE BRIDGES

Bild 9 von 11. Der Evergreen. Mitten in der Jubeltraube drin ist der 39-Jährige auch in seiner 20. NHL-Saison (jede bestritt er für Washington!) noch immer ein verlässlicher Wert. Bildquelle: imago images/Marc DesRosiers. 9 / 11 Legende: Der Evergreen Mitten in der Jubeltraube drin ist der 39-Jährige auch in seiner 20. NHL-Saison (jede bestritt er für Washington!) noch immer ein verlässlicher Wert. imago images/Marc DesRosiers

Bild 10 von 11. Der legendäre Moment. Am 4. April ist es soweit: Alex Owetschkin (rechts) egalisiert den NHL-Torrekord von Wayne Gretzky (894 Treffer). Bildquelle: Getty Images/Bruce Bennett. 10 / 11 Legende: Der legendäre Moment Am 4. April ist es soweit: Alex Owetschkin (rechts) egalisiert den NHL-Torrekord von Wayne Gretzky (894 Treffer). Getty Images/Bruce Bennett

Bild 11 von 11. Die neue Bestmarke. Nur zwei Tage später trifft der Russe erneut. Bei der 1:4-Niederlage bei den Islanders markiert der Russe seinen 895. Treffer und übertrumpft Grezky, der ihm feierlich gratuliert. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Adam Hunger. 11 / 11 Legende: Die neue Bestmarke Nur zwei Tage später trifft der Russe erneut. Bei der 1:4-Niederlage bei den Islanders markiert der Russe seinen 895. Treffer und übertrumpft Grezky, der ihm feierlich gratuliert. Keystone/AP Photo/Adam Hunger. Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

One-Club-Man Owetschkin

Gretzky hatte in 1487 Einsätzen 894 Tore verbucht, Owetschkin benötigte ebenfalls 1487, um ihn an der Spitze abzulösen. Bei den Punkten liegt Gretzky aber noch ganz klar vorne, er hat insgesamt 2857 gesammelt, Owetschkin liegt nach dem Rekordtor bei 1617.

Gretzkys Rekord schien einst unerreichbar, Owetschkin hatte aber bereits vor einigen Jahren gesagt, dass er die historische Bestmarke erreichen wolle. Der Stürmer spielt seit 2004 für die Capitals, damals hatte die Franchise den Russen beim Draft an erster Stelle ausgewählt. Gretzky lief in seiner Karriere für die Edmonton Oilers, die Los Angeles Kings, die St. Louis Blues und die New York Rangers auf. 1999 beendete er seine Karriere.