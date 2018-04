In der Nacht auf Samstag machte Pittsburgh dank dem 4:0 gegen die Ottawa Senators in der NHL die 100 Punkte voll. Das erste Tor ging dabei auf das Konto von Superstar Sidney Crosby. Der 30-Jährige traf im Powerplay von hinter der Goallinie via Ottawa-Keeper Craig Anderson.

Übrigens kein Zufall: Der Kanadier hatte in den letzten 16 Monaten schon dreimal zuvor auf ähnliche Weise reüssiert.