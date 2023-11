Die Thanksgiving-Pause scheint Kevin Fiala gut getan zu haben. Der Stürmer der Los Angeles Kings erzielte beim 5:2-Erfolg bei den Anaheim Ducks die Tore zum 1:0 (11.) und 4:0 (23.). Der 1. Treffer glückte dem Ostschweizer aus spitzestem Winkel, beim 2. Streich schloss er ein schönes Solo erfolgreich ab.

Mit seinen Saisontoren 5 und 6 hatte Fiala massgeblichen Anteil daran, dass die Kings auch ihr 9. Auswärtsspiel der Saison gewannen. Eine längere Erfolgsserie in der Fremde haben nur die Buffalo Sabres, die 2006 ihre ersten 10 Auswärtspartien siegreich gestalten konnten.

01:35 Video Fiala machts einmal aus spitzestem Winkel und einmal nach tollem Solo Aus Sport-Clip vom 25.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden.

Niederreiter im Slot erfolgreich

Auch Nino Niederreiter reihte sich am Freitagabend unter die Torschützen. Der Winnipeg-Stürmer eröffnete beim Gastspiel bei den Florida Panthers in der 18. Minute das Skore. Der Churer drückte die Scheibe im Slot über die Linie. Weil die Kanadier am Ende 3:0 gewannen, war Niederreiters Treffer – der wie Fiala jetzt bei 6 Goals steht – gleichbedeutend mit dem «Game-Winner».

00:41 Video Niederreiter steht, wo er stehen muss Aus Sport-Clip vom 25.11.2023. abspielen. Laufzeit 41 Sekunden.

Connor Hellebuyck im Tor von Winnipeg glänzte mit 32 Paraden und sorgte dafür, dass Florida auf heimischem Eis erstmals nach 127 (!) Partien ohne eigenen Treffer blieb.

Die weiteren Schweizer am Freitagabend:

Philipp Kurashev steuerte beim 4:3-Heimsieg Chicagos gegen Toronto bei Kevin Korchinskis Overtime-Goal (65.) einen Assist bei.

Akira Schmid verlor im Tor der New Jersey Devils trotz 26 Paraden zu Hause mit 1:2 gegen Columbus. Von den Schweizer Feldspielern kam einzig Jonas Siegenthaler zum Einsatz. Nico Hischier und Timo Meier fehlten weiter verletzt.

Nashville gewann in St. Louis 8:3. Der Berner Captain Roman Josi blieb ohne Skorerpunkt.

Der Zürcher Center Pius Suter wurde bei Vancouvers 5:1-Sieg in Seattle nicht eingesetzt. Er wird als verletzt gemeldet.