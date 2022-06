Überragende Leistungen in der zu Ende gehenden Saison genügten Josi nicht, um zum zweiten Mal nach 2020 mit der James Norris Memorial Trophy ausgezeichnet zu werden. Der Berner in Diensten der Nashville Predators brachte es in der Regular Season in 80 Spielen auf 23 Tore und 73 Assists und war mit 96 Skorerpunkten der produktivste Verteidiger in der NHL seit 29 Jahren. In den vergangenen 50 Jahren schafften lediglich sechs Abwehrspieler noch bessere Werte.

Josi verpasste seine zweite Norris Trophy äusserst knapp. Er erhielt nur gerade 25 Stimmen weniger als Cale Makar vom Stanley-Cup-Finalisten Colorado Avalanche. Zusammen mit dem 23-jährigen Kanadier wurde Josi für die Verteidiger-Positionen ins «First All Star Team» berufen, in die Mannschaft der Allerbesten.

Makar war mit 86 Skorerpunkten in dieser Statistik der zweitbeste Verteidiger in der Qualifikation. Der dritte Nominierte in der Endauswahl war Victor Hedman. Der Schwede, der vor vier Jahren zum besten NHL-Verteidiger gekürt wurde und der in den vergangenen sechs Jahren stets zu den besten drei Defensivspielern gehörte, strebt mit den Tampa Bay Lightning im Final gegen die Avalanche den dritten Stanley-Cup-Sieg in Folge an.

Matthews wertvollster Spieler

Die wichtigste Auszeichnung sicherte sich der Amerikaner Auston Matthews. Der 24-jährige Stürmer der Toronto Maple Leafs, in der Regular Season mit 60 Treffern der erfolgreichste Torschütze, wurde zum wertvollsten Spieler ernannt. Matthews entschied die Wahl gegen seinen Vorgänger, den Kanadier Connor McDavid von den Edmonton Oilers, und den Russen Igor Schesterkin, den Torhüter der New York Rangers, für sich.