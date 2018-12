Kevin Fiala erzielt den einzigen Treffer für Nashville beim 1:2 gegen Chicago.

Für Nashville setzte es die 2. knappe Niederlage in Folge ab. 24 Stunden nach dem 3:4 nach Verlängerung gegen die Ottawa Senators verloren die Predators bei den Chicago Blackhawks erneut mit einem Tor Unterschied.

Dabei gab Nashville eine Führung aus der Hand. Kevin Fiala schoss die Predators kurz vor der 1. Pause sehenswert mit einem Schuss in den Winkel in Führung. Für den Ostschweizer Stürmer war es der 6. Saisontreffer. Gustav Forsling (16.) und Erik Gustafsson (18.) wendeten die Partie im Mitteldrittel mit einem Doppelschlag innert 114 Sekunden zugunsten Chicagos.

Nico Hischier erzielte für New Jersey bei der 2:7-Heimpleite gegen Toronto sein 8. Saisontor. Der Walliser Center verkürzte in der 55. Minute zum 2:5. Für die Devils war es die 10. Niederlage in den letzten 12 Partien.

Meier schlägt Niederreiter

Timo Meier entschied das Schweizer Duell gegen Nino Niederreiter für sich. Die San Jose Sharks gewannen bei den Minnesota Wild 4:0. Meier blieb dabei im 32. Saisonspiel zum 10. Mal ohne Skorerpunkt. Dafür lieferte er sich im 2. Drittel eine Schlägerei mit Greg Pateryn und kassierte dafür eine Fünfminuten-Strafe. Pateryn musste mit einer blutenden Wunde in die Kabine.

Sbisa und Malgin mit Siegen

Luca Sbisa kam beim 3:1-Auswärtssieg der New York Islanders gegen die Arizona Coyotes wegen einer Verletzung von Thomas Hickey zum seinem 1. Einsatz seit dem 18. November. Auch Denis Malgin durfte sich über einen Sieg freuen. Die Florida Panthers bezwangen die Buffalo Sabres auswärts 5:2.

