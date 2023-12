Gegen Boston gewinnen die Devils zum 10. Mal in dieser Saison nach einem Rückstand. Nino Niederreiter siegt derweil im Duell mit Kevin Fiala.

New Jersey schafft mal wieder die Wende

Legende: Blieben ohne Skorerpunkt Devils-Captain Nico Hischier und sein Schweizer Teamkollege Timo Meier. imago images/USA Today Network

Die New Jersey Devils haben einen wichtigen Heimsieg gelandet. Das Team mit dem Schweizer Captain Nico Hischier setzte sich gegen die Boston Bruins mit 2:1 nach Verlängerung durch. Nach dem Erfolg gegen den Leader der Atlantic Division befinden sich die Devils wieder auf der Höhe des letzten Playoff-Platzes.

Die Schweizer Truppe der Devils blieb gegen Boston blass. Hischier blieb ebenso ohne Skorerpunkt wie Timo Meier. Der erst 22-jährige neue Superstar Jack Hughes erzielte mit seinem 11. Saisontreffer das Siegtor in der Verlängerung. New Jersey gewann schon zum 10. Mal diese Saison nach einem Rückstand – so oft wie kein anderes Team.

Fialas Durststrecke hält an

Unauffällig agierten in der Nacht auf Donnerstag auch Kevin Fiala und Nino Niederreiter, die in der Partie Los Angeles Kings gegen die Winnipeg Jets aufeinander trafen. Winnipeg mit Niederreiter gewann nach 0:2-Rückstand mit 5:2. Beide Schweizer konnten keine Skorerpunkte sammeln. Fiala gelang in den letzten 8 Partien kein Tor mehr.