Minnesota unterliegt den Canucks in einem umkämpften Spiel mit 0:3. In der der Best-of-5-Serie steht es somit 2:1 für Vancouver.

Legende: Blieb im 3. Spiel der Pre-Playoff-Serie erstmals ohne Skorerpunkt Kevin Fiala. Keystone

Die gute Ausgangslage nach dem Auftaktsieg ist für Minnesota passé. Nach Spiel 2 verloren die Wild auch das 3. Duell der Best-of-5-Serie gegen Vancouver. Das Team um Kevin Fiala musste sich in Edmonton mit 0:3 geschlagen geben.

Duell auf Augenhöhe

In einem über weite Strecken sehr umkämpften und teils auch gehässigen Spiel eröffnete Brock Boeser in der 34. Minute den Torreigen. Der US-Amerikaner profitierte in Überzahl von einem Abpraller bei Minnesota-Goalie Alex Stalock.

Trotz viel Aufwand und guten Aktionen von Fiala wollte Minnesota der Ausgleich nicht gelingen. Und so war es in der 43. Minute Antoine Roussel, der für die Canucks erhöhte. Elias Pettersson machte kurz vor Schluss – ebenfalls im Powerplay – den Deckel drauf.

In der Nacht auf Samstag geht's weiter

Im Gegensatz zu Vancouver konnte Minnesota in Überzahl nicht reüssieren. Die Wild liessen 7 Powerplay-Möglichkeiten ungenutzt.

Wollen Fiala und Co. die Playoffs nicht verpassen, müssen sie die nächsten 2 Spiele gewinnen. Game 4 findet in der Nacht auf Samstag statt.