Legende: Autsch! Connor Bedards schmerzhaftes Rencontre mit Brendan Smith. Keystone/AP/Adam Hunger

Die Chicago Blackhawks müssen in den kommenden Wochen auf Connor Bedard verzichten. Der 18-jährige Kanadier zog sich in der Nacht auf Samstag bei der 2:4-Niederlage gegen die New Jersey Devils einen Kieferbruch zu. Dies gab die Franchise des Nummer-1-Picks des letztjährigen NHL-Drafts am Samstag bekannt. Noch kann die Ausfalldauer des Rookies nicht abgeschätzt werden.

Bedard war Chicagos bester Spieler. Vor dem Spiel am Samstag war er mit 15 Toren und 18 Assists in 39 Spielen zudem der beste Spieler aller NHL-Neulinge. Am Donnerstag wurde er als Teilnehmer des All-Star Game 2024 bekanntgegeben.

Blackhawk reagieren auf Verletzungsmisere

Mit Nick Foligno, der mit einem gebrochenen Finger ausfällt, wuchs die lange Liste der verletzten Stürmer bei Chicago um einen weiteren Namen. Die Blackhawks reagierten umgehend und holten mit Rem Pitlick aus einem Tauschgeschäft mit Pittsburgh und Zach Sanford aus Arizona zwei weitere Stürmer.