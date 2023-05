New Jersey verlor Spiel 5 des Playoff-Viertelfinals gegen die Carolina Hurricanes 2:3 n.V. und die Best-of-7-Serie 1:4.

Für New Jersey und die Schweizer Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler und Akira Schmid ist die NHL-Saison beendet. Die Devils mussten sich im 5. Spiel des Playoff-Viertelfinals bei den Carolina Hurricanes 2:3 n.V. geschlagen geben. Die Hurricanes entschieden damit die Serie mit 4:1 für sich.

«Es ist sehr enttäuschend. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Es ist frustrierend, wie es geendet hat», sagte ein geknickter Hischier. Auch bei Teamkollege Meier war die Enttäuschung riesig: «Wir haben alles versucht. Es wäre mehr dringelegen.»

Video Timo Meier: «Haben alles versucht, es wäre mehr dringelegen» Aus Sport-Clip vom 12.05.2023.
Video Nico Hischier: «Frustrierend, wie dieses Spiel geendet hat» Aus Sport-Clip vom 12.05.2023.

Meiers Skorerpunkte helfen nicht

Den entscheidenden Treffer kassierte der Emmentaler Devils-Keeper Schmid in der 8. Minute der Verlängerung. Die Hurricanes agierten in Überzahl, weil Siegenthaler den Puck auf die Tribüne befördert und sich so eine Strafe wegen Spielverzögerung eingehandelt hatte. Carolinas Schwede Jesper Fast lenkte den Puck im Powerplay aus kurzer Distanz ins Tor. Schmid, der 36 von 39 Schüssen auf sein Gehäuse parierte, war chancenlos.

Während der regulären Spielzeit war Timo Meier zweimal an New Jerseys Führungstoren beteiligt: zum 1:0 als Passgeber, zum 2:1 als Torschütze im Powerplay. In der Folge verpasste er auch noch die grosse Chance zum 3:1, als er nach schönem Zuspiel das leere Tor verfehlte. Der Appenzeller schloss die Saison mit dem persönlichen Rekord von 42 Treffern ab. Hinzu kommen 28 Assists.

Video Meiers Treffer zum 2:1 für die Devils Aus Sport-Clip vom 12.05.2023.

Hischier, Siegenthaler und Schmid wollen zur Nati

Das Ausscheiden der Devils dürfte zu einer Verstärkung der Schweizer Nati an der WM in Lettland und Finnland führen. Schmid, Siegenthaler und Hischier wollen zu ihren Nationalmannschaftskollegen stossen. Ob das Trio die Freigabe von den New Jersey Devils erhalten wird, ist noch nicht klar.

Meier muss derweil aus mehreren Gründen auf die Teilnahme an der WM verzichten: «Ich habe noch keinen Vertrag. Zudem hatte ich ein paar Verletzungen, die es mir körperlich gar nicht ermöglichen würden, an einer WM zu spielen.»