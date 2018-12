Noch etwas mehr als 6 Minuten waren in Washington zu spielen. Die Gäste aus Pittsburgh führten mit 2:1. Dann kam der grosse Auftritt von Marcus Pettersson. Nach einem Abschluss von Capitals-Stürmer Lars Eller kullerte die Scheibe in Richtung Tor. Pettersson setzte zum Sprung an und spedierte die Scheibe in extremis noch weg.

Dank der Heldentat des Schweden, der erst Anfang Dezember von Anaheim gekommen war, brachte Pittsburgh den Sieg über die Zeit. Neben Pettersson war Superstar Sidney Crosby mit einem Tor und einem Assist die grosse Figur bei den Penguins. Bei Washington blieb der Schweizer Verteidiger Jonas Siegenthaler ohne Skorerpunkt.

Prices Big Save unbelohnt

Eine fantastische Rettungstat gelang auch Carey Price. Der Montreal-Torhüter rettete in der 2. Minute gegen Colorados Matt Calvert im Rutschen spektakulär mit der Innenseite der Stockhand. Am Schluss verloren die Canadiens dennoch mit 1:2 gegen die Avalanche mit dem Schweizer Stürmer Sven Andrighetto.