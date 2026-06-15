Legende: Machte auch an der WM auf sich aufmerksam Théo Rochette. Keystone/Andreas Becker

Théo Rochette bekommt nach drei Saisons in Lausanne seine Chance in der NHL. Der 24-jährige Center unterzeichnete bei den Detroit Red Wings einen Entry-Level-Vertrag – nur wenige Stunden, nachdem Attilio Biascas Wechsel zu den Boston Bruins bekannt geworden war. Anders als beim Ex-Freiburger, der bei den Boston Bruins für drei Jahre unterschrieb, ist Rochettes Arbeitspapier für ein Jahr gültig.

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Für den schweizerisch-kanadischen Doppelbürger ist der Wechsel nach Übersee eine Rückkehr. Von 2018 bis 2023 spielte Rochette in der Juniorenliga in Québec. Vor drei Jahren folgte der Wechsel zu Lausanne, wo er in den letzten drei Saisons zweimal Vize-Meister wurde und insgesamt 104 Skorerpunkte verzeichnete.

Red Wings auf der Suche nach Erfolg

Ob sich der 24-Jährige bei den Red Wings auf Anhieb durchsetzen kann oder ob er zunächst in der AHL bei den Grand Rapids Griffins spielt, wird sich zeigen. Detroit kann neue Impulse jedenfalls gut gebrauchen. Das Team aus dem Bundesstaat Michigan hat die NHL-Playoffs in der abgelaufenen Saison zum 10. Mal in Folge verpasst.