Bossy führte die New York Islanders von 1980 bis 1983 zu vier Stanley-Cup-Triumphen in Folge. In den Jahren 1982 und 1983 erzielte er jeweils das entscheidende Tor zum Gewinn der Trophäe, einmal wurde er zum Playoff-MVP gewählt, 1991 in die Hall of Fame aufgenommen.

Der kanadische Flügelspieler, der 1977 in der 1. Runde gedraftet wurde, ist einer von nur fünf Spielern, der in 50 Spielen 50 Tore erzielte – und neben Wayne Gretzky der einzige, dem dies in 9 Saisons gelang.

Mike Bossy im Porträt

Unheimliche Tor-Quote

In seinen 752 NHL-Spielen, allesamt für die Islanders, erzielte er 1126 Skorerpunkte (573 Tore, 553 Assists). Mit einem Treffer-Durchschnitt von 0,762 pro Spiel führt Bossy noch immer die Liste der effizientesten Torschützen in der Regular Season an.

«Sein Wille, der Beste zu sein, war unübertroffen. Er hat die Geschichte unserer Franchise für immer verändert», würdigte ihn Islanders-Präsident Lou Lamoriello. Seine Trikotnummer 22 wird von den Islanders nicht mehr vergeben.

Vor der Partie bei den Montreal Canadiens in der Nacht auf Samstag (MEZ), das die Islanders mit 3:0 gewannen, legten die Teams eine Schweigeminute ein.