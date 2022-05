Die Carolina Hurricanes und Nino Niederreiter legen gegen die New York Rangers dank einem Sieg nach Verlängerung vor.

Niederreiter startet mit Sieg – Spektakel im «Battle of Alberta»

Viertelfinals in der NHL

Die Carolina Hurricanes mit Nino Niederreiter sind mit einem Heimsieg in die Playoff-Viertelfinals gegen die New York Rangers gestartet. Sie gewannen 2:1 nach Verlängerung und führen in der Serie mit 1:0.

Sowohl die Hurricanes als auch die Rangers kamen aus einer anstrengenden Achtfinal-Serie, die jeweils erst im siebten Spiel geendet hatte. Das Tor in der Verlängerung des ersten Viertelfinal-Duells erzielte Ian Cole nach 63:12 Minuten. Nino Niederreiter schoss dreimal aufs Tor und brachte es auf eine Eiszeit von über 19 Minuten.

Spektakel in Calgary

Ein wahres Offensivspektakel bot die zweite Viertelfinal-Partie des Tages. Die Calgary Flames entschieden das «Battle of Alberta» genannte Duell mit den Edmonton Oilers mit 9:6 für sich. Calgarys Matthew Tkachuk überragte mit drei Treffern.

Die Flames lagen schon nach 28 Minuten mit 6:2 in Führung, mussten aber nach furioser Aufholjagd der Gäste noch den Ausgleich hinnehmen. Erst auf Rasmus Anderssons Tor zum 7:6 (43.) hatten die Oilers keine Antwort mehr.