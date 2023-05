Die Florida Panthers haben ihren guten Lauf in den NHL-Playoffs fortgesetzt. Gegen die Toronto Maple Leafs setzten sie sich auswärts mit 3:2 durch und führen in der Serie nun mit 2:0. Für die Panthers, die in der ersten Runde mit den Boston Bruins den Topfavoriten auf den Gewinn des Stanley Cup ausgeschaltet haben, war es der fünfte Sieg in Folge.

Dabei begann das Spiel für das Team aus Florida denkbar schlecht, lag es nach knapp fünf Minuten doch schon 0:2 zurück. Mit zwei Toren innert 47 Sekunden gelang den Gästen zu Beginn des Mitteldrittels die Wende vom 1:2 zum 3:2. In den nächsten beiden Spielen geniessen die Panthers Heimvorteil.

Legende: Haben alles im Griff Verteidiger Aaron Ekblad und die Florida Panthers. IMAGO / USA TODAY Network

Dallas siegt, Pavelski trifft erneut

Die Seattle Kraken, das andere Überraschungsteam dieser Playoffs, mussten in der Viertelfinalserie gegen die Dallas Stars derweil den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen. Das Siegtor beim 4:2 gelang Joe Pavelski, der im Startspiel bereits vier Mal getroffen hatte.