Die Überraschungsteams Florida und Seattle haben zum Auftakt der Viertelfinal-Serie in der NHL jeweils auswärts gewonnen. Die Panthers setzten sich in Toronto 4:2 durch, die Kraken siegten in Dallas 5:4 nach Verlängerung.

Für die Panthers war es bereits der 4. Sieg in Serie. In den Achtelfinals hatte die Franchise aus Florida mit den Boston Bruins den Topfavoriten ausgeschaltet. Das Game-Winning-Goal für die Panthers erzielte Carter Verhaeghe Ende des 2. Drittels, nachdem die Kanadier einen 0:2-Rückstand aufgeholt hatten. Für die Entscheidung sorgte Brandon Montour Mitte des letzten Abschnitts. Spiel 2 findet in der Nacht auf Freitag wiederum in Toronto statt.

Kraken mit 3 Toren in 52 Sekunden

Eine turbulente Partie sahen die Zuschauer in Dallas. Die Gastgeber führten nach 14 Minuten 2:1, ehe Seattle das Spiel mit 3 Toren innerhalb von 52 Sekunden drehte. Im letzten Abschnitt war es der überragende Joe Pavelski, der mit seinen Treffern Nummer 3 und 4 an diesem Abend die Verlängerung herbeiführte. In dieser behielten die Kraken dank Yanni Gourde das bessere Ende für sich.

Hischier bester Defensiv-Stürmer?

Grund zur Freude hatte einen Tag nach dem Viertelfinal-Einzug auch Nico Hischier. Der Walliser Captain der New Jersey Devils wurde neben Patrice Bergeron (Boston) und Mitch Marner (Toronto) als Finalist für die Frank J. Selke Trophy nominiert. Mit dieser Auszeichnung wird der Stürmer, der sich in der NHL am besten in der Defensive auszeichnet, geehrt. Hischier hatte in der Regular Season mit 64 Takeaways und den meisten Unterzahl-Minuten aller Devils-Stürmer geglänzt. Es wäre die erst zweite Auszeichnung für einen Schweizer, nachdem Roman Josi 2019/20 die Norris-Trophy erhalten hatte.