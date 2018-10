Nach 5 Jahren in der KHL kehrt der Altmeister in die NHL zurück. Für Atlanta (ab 2001) und New Jersey (ab 2009) bestritt der 35-jährige Flügel 848 NHL-Partien (843 Skorerpunkte). Bei den Kings unterschrieb der Olympiasieger von Pyeongchang einen 18,75 Mio. Dollar schweren Dreijahres-Vertrag.

Titelverteidiger sind die Washington Capitals. Beim Hauptstadt-Klub steht mit Todd Reirden ein neuer Headcoach an der Bande.

Favoriten: Neben den Caps werden im Osten Tampa, Toronto, Boston und Pittsburgh hochgehandelt. Im Westen gelten Winnipeg, Nashville, Las Vegas und San Jose als aussichtsreichste Kandidaten.

Aufreger der Pre-Season: Drei Wochen vor Saisonstart legte Steve Yzerman sein Amt als General Manager der Tampa Bay Lightning nieder und ist künftig nur noch in beratender Funktion tätig.

Legende: Hoffnung der Sabres Rasmus Dahlin Reuters

Besondere Spiele: Edmonton und Nico Hischiers New Jersey spielen am 6. Oktober in Göteborg gegeneinander. Am 1. und 2. November treffen Florida und Winnipeg zweimal in Helsinki aufeinander. Zudem gibt es zwei Open-Air-Partien: Chicago-Boston (1. Januar in South Bend) und Philadelphia-Pittsburgh (23. Februar in Philadelphia).

Drafts: Die Top-3-Picks diesen Sommer stammen alle aus Europa. Verteidiger Rasmus Dahlin (Sd) wurde von Buffalo gedraftet, Flügel Andrej Swetschnikow (Russ) von Carolina und Center Jesperi Kotkaniemi (Fi) von Montreal.

Regeln: Grössere Regeländerungen bleiben aus. Die grössten Neuerungen betreffen die Ausrüstung der Keeper. Ihre Brust- und Arm-Polster werden verkleinert und müssen mehr dem wirklichen Körperbau des Torhüters entsprechen.

Übersicht NHL Die ersten Spiele

Sendebezug: SRF zwei, sportpanorama, 30.9.18, 18:50 Uhr