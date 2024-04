Roman Josi, Pius Suter, Kevin Fiala und Nino Niederreiter: Den grossen Traum vom Stanley Cup darf auch ein Schweizer Quartett aus der Western Conference träumen. Mindestens ein Schweizer wird auch in den Viertelfinals noch mit von der Partie sein, denn Suters Vancouver und Josis Nashville treffen in Runde 1 aufeinander.

Wer ist wie gut in Form und wie stehen die Chancen auf ein Weiterkommen bei Josi und Co.?

Roman Josi (Nashville) vs. Vancouver

Die Nashville Predators, Verlierer im Stanley-Cup-Final 2017 gegen Pittsburgh, retteten ab Mitte Februar mit einer Serie von 18 Spielen mit mindestens einem Punktgewinn (16 Siege) ihre Saison. Aus fast hoffnungsloser Lage stürmten sie auf einen Playoff-Platz. Zuletzt gewann Captain Josis Team allerdings bloss 4 der letzten 10 Spiele.

Der 33-jährige Berner ist der Dreh- und Angelpunkt. Er verpasste wie Topskorer Filip Forsberg (94 Punkte) kein Spiel. Josis Leistungen waren herausragend. Zum 2. Mal in seiner Karriere nach 2021/22 gelang ihm im Schnitt mehr als ein Skorerpunkt pro Spiel (23 Tore, 62 Assists in 82 Spielen). Persönliche Formtendenz: Topform.

Wen kriegt Fischer? Box aufklappen Box zuklappen Spannend ist das Abschneiden der Schweizer NHL-Cracks auch für Nati-Trainer Patrick Fischer. Bei einem Out in der 1. Runde dürfte der eine oder andere Akteur an die WM in Prag nachreisen. Dem Vernehmen nach kann die Nati von Beginn weg auf Nico Hischier zählen. Die Teilnahme seiner Devils-Teamkollegen Jonas Siegenthaler und Timo Meier ist wegen körperlicher Beschwerden noch nicht in trockenen Tüchern. Philipp Kurashev (Chicago) zählt ebenfalls zu den WM-Kandidaten.

Pius Suter (Vancouver) vs. Nashville

Seit Mitte Februar verlor Vancouver mehr Spiele als es gewann. Dennoch sicherte man sich die Pacific Division vor Edmonton. Die Canucks zählten lang zu den besten Teams. Die Schwierigkeiten der letzten 2 Monate hängen wohl mit der Knieverletzung Thatcher Demkos zusammen. Der Nummer-1-Goalie bestritt die letzten beiden Partien aber wieder.

Suter ist bei den Canucks in der 3. Linie gesetzt. Er sammelte in 67 Partien 29 Punkte (14 Tore) und erwies sich als ähnlich effizient wie in seiner bislang besten Saison vor 2 Jahren bei den Red Wings. Die persönliche Formtendenz war zuletzt aber wie beim gesamten Team sinkend.

Die Schweizer in den NHL-Playoffs

Nino Niederreiter (Winnipeg) vs. Colorado

Winnipeg beendete die Saison als «heissestes» Team. Die letzten 8 Partien gewannen die Jets allesamt. Im Westen rückten sie hinter Dallas auf Platz 2 vor. In den Achtelfinals treffen sie auf Colorado Avalanche, den Meister von 2022. Das Playoff-Tableau will es so, dass Winnipeg schon im Viertelfinal ohne Heimvorteil auf Dallas treffen könnte, das Team mit den meisten Punkten im Westen.

Niederreiter verlor zwar den Platz in der 2. Sturmlinie, zeigte indes eine solide Saison. Mit 18 Toren und 16 Assists war er nicht mehr so produktiv wie in den letzten beiden Saisons (45 und 49 Punkte). Zuletzt machte ihm eine Achillessehnenverletzung zu schaffen. Zum Quali-Abschluss gelang dem Bündner nach 19 Partien ohne Punkt immerhin ein Assist zum Siegtreffer gegen Vancouver. Persönliche Formtendenz: auf Formsuche.

Kevin Fiala (Los Angeles) vs. Edmonton

Die Kings starteten mit einem Rekord in die Saison (11 Auswärtssiege in Serie) und beendeten selbige mit 10 Siegen aus 15 Partien auch gut. Dazwischen lagen zahlreiche Schwächephasen, die einen Trainerwechsel (Jim Hiller ersetzte Todd McLellan) zeitigten. In den Achtelfinals treffen die Kings auf einen Angstgegner. Gegen Edmonton schied L.A. vor einem Jahr in den Achtelfinals aus, zudem gingen die letzten 6 Partien in der Regular Season gegen die Oilers verloren.

Immerhin scheint diesmal Fiala, dem zum 3. Mal in Folge mehr als 70 Skorerpunkte gelangen (29 Tore, 44 Assists), völlig gesund zu sein. Letzte Saison verpasste der 27-jährige St. Galler die ersten 3 Playoff-Partien. Persönliche Formtendenz: sehr gut.