Die New York Rangers entscheiden sich für den kanadischen Flügel. Schweizer waren in Runde 1 nicht dabei.

Der knapp 19-jährige Kanadier Alexis Lafrenière ist in der 1. Runde des NHL-Drafts als Nummer 1 gezogen worden. Die New York Rangers, die das Recht des ersten Picks hatten, entschieden sich für den U20-Weltmeister aus der kanadischen Juniorenliga QMJHL.

Lafrenière galt bereits vor dem Draft als Favorit. Der linke Flügel erzielte letzte Saison in der QMJHL in 52 Spielen 112 Skorerpunkte (35 Tore, 77 Assists) und wurde dadurch bester Skorer der Liga. Zudem wurde er zum MVP und zur «Persönlichkeit des Jahres» gewählt.

Zum Jahreswechsel gewann er mit Kanada den WM-Titel in der U20-Kategorie. Auch dort wurde er nach 10 Skorerpunkten zum wertvollsten Spieler des Turniers erkoren.

Wird Knak am Mittwoch gedraftet?

Mit dem Deutschen Tim Stützle und dem Österreicher Marco Rossi wurden auch zwei deutschsprachige Spieler in der 1. Runde gedraftet. Schweizer kamen nicht zum Zug. Die besten Chancen, in einer der folgenden Runden gezogen zu werden, werden Simon Knak eingeräumt. Der Flügel steht bei Portland in der WHL unter Vertrag, spielt derzeit aber beim HC Davos.

Die Top 10 des NHL-Drafts New York Rangers Alexis Lafrenière Los Angeles Kings

Quinton Byfield Ottawa Senators Tim Stützle Detroit Red Wings Lucas Raymond Ottawa Senators

Jake Sanderson Anaheim Ducks Jamie Drysdale New Jersey Devils Alexander Holtz Buffalo Sabres

Jack Quinn Minnesota Wild

Marco Rossi Winnipeg Jets

Cole Perfetti