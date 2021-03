Der Captain der New Jersey Devils wurde an der Stirnhöhle operiert und dürfte rund 3 Wochen ausfallen.

Nico Hischier musste sich am Montag an der Stirnhöhle operieren lassen. Dies verkündeten die New Jersey Devils beim Heimspiel gegen die Buffalo Sabres. Die Devils gehen davon aus, dass Hischier rund drei Wochen ausfallen wird.

Hischier hatte die Verletzung Ende Februar im Spiel gegen die Washington Capitals erlitten. Ein abgelenkter Puck nach einem Schuss seines Teamkollegen P.K. Subban traf ihn am Kopf, wobei er eine Fraktur der Stirnhöhle erlitt.

Hischier trotz Captainamt mit schwieriger Saison

Der 22-jährige Walliser bleibt damit vom Pech verfolgt. Er hatte erst vor knapp 4 Wochen sein Saisondebüt gegeben, nachdem er im Dezember einen Wadenbeinbruch erlitten hatte und auch noch auf die Covid-Liste gesetzt worden war. Immerhin: Im letzten Monat war der Schweizer zum jüngsten Captain in der NHL geworden.

Wie Hischier läuft es dem gesamten Team in der laufenden Saison nicht nach Wunsch. In der Rangliste der East Division liegen die Devils an zweitletzter Stelle.