Legende: Wagt sich nach Übersee Connor Hughes. Keystone/Patrick B. Krämer

Der Lausanne HC verliert seinen Stammgoalie Connor Hughes.

Der schweizerisch-kanadische Doppelbürger wechselt in die NHL zu Montreal.

Bei den Canadiens erhält der 27-Jährige einen Einjahresvertrag.

Die Lausanner haben am Dienstag den Abgang ihres Goalies Connor Hughes bekannt gegeben. Der kanadisch-schweizerische Doppelbürger unterschrieb einen Einjahresvertrag beim Traditionsverein Montreal Canadiens.

Hughes, der in Kanada geboren und ausgebildet wurde, kam 2017 in die Schweiz und wechselte im vergangenen Sommer nach drei Spielzeiten in Freiburg zu Lausanne. Er war einer der Hauptverantwortlichen für den starken Auftritt der Waadtländer in der abgelaufenen Saison der National League. Bis in den Final (Niederlage gegen den ZSC) bestritt Hughes in den Playoffs 18 von 19 Spielen und hielt 93,3 Prozent aller Schüsse.

Bei Montreal unterzeichnete Hughes einen Zweiweg-Vertrag. Er hat also keine Garantie, in der NHL zum Einsatz zu kommen. Lausanne verpflichtete von Lugano Thibault Fatton sowie aus der kanadischen Nachwuchsliga QMJHL den ehemaligen Servette-Junioren Antoine Keller als Ersatz. Zum neuen Goalie Nummer 1 aufsteigen dürfte Kevin Pasche.