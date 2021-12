Fiala traf zweimal aus praktisch derselben halblinken Position knapp zwei Meter vor dem Tor. In der 16. Minute erzielte der 25-jährige Ostschweizer nach starker Vorarbeit von Marcus Foligno das zwischenzeitliche 2:2. In der 56. Minute verkürzte er im Powerplay auf Pass von Ryan Hartman auf 4:6. Damit steht Fiala nach 30 Partien bei 6 Toren und 14 Assists.

Letztlich setzten sich aber die Dallas Stars durch. 7 verschiedene Spieler trafen für die Texaner, darunter Esa Lindell per Shorthander. Wild-Hüter Cam Talbot kam deshalb auf die bescheidene Abwehrquote von 78,6 Prozent.

Trainings- und Reiseverbot

Für beide Mannschaften ging es nach der Partie umgehend in die vorzeitige Weihnachtspause. Die NHL beschloss, wegen der Corona-Pandemie vom 22. bis 25. Dezember komplett zu pausieren. Die 32 Teams dürfen in diesen Tagen weder trainieren noch reisen. Am Dienstag finden die letzten zwei Spiele vor dem Unterbruch statt.