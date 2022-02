In einem Spiel fielen 17 Tore, in einem anderen eines. Beim 1:3 der Sharks gegen Boston traf auch Timo Meier.

Meier trifft an verrücktem NHL-Abend

Die San Jose Sharks sind zurück auf der Verliererstrasse. Zwei Tage nach ihrem Sieg über die New York Islanders, mit dem sie eine schwarze Serie von 7 Pleiten am Stück beendet hatten, unterlagen Timo Meier und Co. den Boston Bruins zuhause mit 1:3 und schossen dabei nur 16 Mal aufs gegnerische Tor (Saison-Minusrekord).

Legende: Reicht nicht zum Sieg Timo Meier (ganz rechts im Hintergrund) trifft zum zwischenzeitlichen 1:1. Reuters

Meier traf zwar in der 33. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich, doch Doppeltorschütze Brad Marchand und Patrice Bergeron schossen die Bruins im Schlussdrittel zum Sieg. Dass Meier in der «Schweizer NHL-Skorerliste» wieder die Führung vor dem punktgleichen Roman Josi übernahm (je 53 Punkte), dürfte ein schwacher Trost sein.

Insgesamt war es ein ungewöhnlicher Eishockey-Abend:

Die Toronto Maple Leafs siegten bei den Detroit Red Wings 10:7. Mitchell Marner gelangen dabei 4 Tore und insgesamt 6 Skorerpunkte für Toronto.

Das pure Gegenteil war die Partie Pittsburgh-New York Rangers. Pittsburghs Jewgeni Malkin war der einzige Torschütze in den 60 Minuten.

Die Nashville Predators verloren ein Outdoor-Spiel im Nissan Stadium in Nashville vor 68'619 Zuschauern gegen die Tampa Bay Lightning 2:3.

Legende: Spezielle Atmosphäre Die Nashville Predators beim Outdoor-Spiel vor fast 70'000 Zuschauern. Reuters