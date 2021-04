Seit dem Comeback von Nico Hischier ist den New Jersey Devils kein Tor geglückt. Gegen die Rangers gab's ein 0:4.

Legende: Niedergerungen Nico Hischier wird von den Rangers-Akteuren Kaapo Kakko und Filip Chytil ins Sandwich genommen. Keystone

Die Krise bei den New Jersey Devils verschärft sich. Gegen die New York Rangers kassierte das Team von Captain Nico Hischier die 4. Niederlage in Folge. Schlimmer noch: Das 0:4 bedeutet, dass die «Teufel» seit über 132 Minuten ohne Torerfolg sind.

Nur 16 Torschüsse

Rangers-Hüter Igor Schestjorkin benötigte nur 16 Paraden für seinen 2. Shutout in Folge. Beim 3:0 über die Devils am Dienstag hatte er immerhin 27 Mal eingreifen müssen. Vorne regelten Artemi Panarin (2 Tore, 1 Assist) und Colin Blackwell (3 Assists) die Sache praktisch im Alleingang.

Hischier verliess das Eis mit einer Minus-3-Bilanz. Jonas Siegenthaler stand bei einem Gegentor auf dem Eis. Nach der 10. Niederlage aus den letzten 12 Spielen liegen die Devils, die am Samstag erneut auf die Rangers treffen, in der East Division schon 12 Punkte hinter den 6.-klassierten Philadelphia Flyers.

Niederreiter schlägt Josi

Beim 4:1-Sieg der Carolina Hurricanes über Roman Josis Nashville Predators bereitete Nino Niederreiter das 1:0 vor und schloss mit seinem 27. Skorerpunkt zum Berner Verteidiger auf.