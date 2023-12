Die Winnipeg Jets führen in der NHL derzeit die Central Division an. Mittendrin: Nino Niederreiter, der seit Februar bei den Kanadiern spielt. Vor kurzem verlängerte der 31-jährige Bündner seinen Vertrag vorzeitig um drei Jahre.

Seine persönliche Torausbeute ist mit 8 Treffern aus 31 Spielen noch nicht überragend. Das hat seinen Grund: «Meine Rolle hat sich verändert. Ich bin jetzt in einer Shutdown-Linie, wir müssen die besten Spieler des Gegners in Schach halten.»

«Torhunger noch da»

Eine «Checker»-Funktion, die Niederreiter nicht gesucht hat, aber akzeptiert: «Ich wusste, dass ich früher oder später in meiner Karriere in eine solche Rolle gelange. Ich nehme dies vom Trainer entgegen und versuche, es so gut wie möglich zu machen. Aber der Wille zum Toreschiessen ist immer noch da», so der Flügelstürmer bei einem Medientermin für Schweizer Journalisten.

Zum neuen Kontrakt meinte Niederreiter, er sei glücklich: «Das hält mir mein Ziel offen, auf 1000 NHL-Spiele zu kommen.» Derzeit steht er in seiner 13. NHL-Saison bei 841 Partien.