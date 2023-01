Winter Classic in der NHL

Normalerweise wird im Fenway Park Baseball gespielt. Am Montagabend aber verwandelte sich die Heimstätte der Boston Red Sox im Rahmen der NHL Winter Classic in ein Outdoor-Eishockeystadion. Vor 39'243 Zuschauern fügten die Boston Bruins den Pittsburgh Penguins die 5. Niederlage in Serie zu.

Matchwinner für die Gastgeber war Jake DeBrusk, der zu Beginn des Schlussdrittels zuerst zum 1:1 ausglich und zweieinhalb Minuten vor der Schlusssirene zum Sieg traf. Die zum 14. Mal ausgetragene Winter Classic läutet traditionell das neue Kalenderjahr in der NHL ein. Es war das insgesamt 36. Freiluftspiel in der Geschichte der NHL.

Legende: Eishockey statt Baseball Der Fenway Park wurde am Montagabend zweckentfremdet. imago images/USA Today Network/Bob De Chiara

Malgin und Colorado im Kriechgang

Weiter nicht rund läuft es dem amtierenden Stanley-Cup-Sieger Colorado, der gegen die Vegas Golden Knights die 4. Niederlage in Serie kassierte und aktuell ausserhalb eines Playoff-Rangs liegt. Das Team von Denis Malgin verlor zuhause trotz früher Führung 2:3. Der Schweizer kam in seinem 6. Einsatz seit seinem Wechsel von den Toronto Maple Leafs auf gut 15 Minuten Eiszeit.