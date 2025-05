Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

81 von 82 Partien absolviert, 25 Tore geschossen (so viele wie nie zuvor), 21 Assists geliefert und sich als absolute Stammkraft etabliert: Vancouver-Center Pius Suter hat seine persönlich erfolgreichste Saison in der NHL hinter sich – trotz Verpassen der Playoffs.

Obwohl für den 28-Jährigen die Saison zu Ende ist, spielt er nicht mit der Nationalmannschaft an der Eishockey-WM in Herning. Momentan geniesst er die freie Zeit in seiner Zürcher Heimat. Das hat seinen guten Grund.

Es geht um einen lukrativen Mehrjahres-Vertrag

Suters Vertrag bei Vancouver läuft aus. Als sogenannter Unrestricted Free Agent (UFA) darf er ab dem 1. Juli mit jedem Klub frei verhandeln und allenfalls ablösefrei wechseln. Es winkt also ein lukrativer Mehrjahres-Vertrag. Das Risiko, sich bei einer WM-Teilnahme zu verletzen, ist zu gross. Dennoch schmerzt Suter der Verzicht: «Die WM ist immer ein Highlight des Jahres. Vor allem, wenn man sieht, was wir in den letzten Jahren alles erreicht haben.»

Legende: Hat sich bei Vancouver ins Rampenlicht gespielt Pius Suter. Getty Images/Jeff Vinnick

Suters Konzentration liegt nun aber auf seiner Zukunft in der NHL. Auch wenn der Center im Moment nicht viel machen kann. «Bis zum 1. Juli darf ich nur mit Vancouver verhandeln», sagt er gelassen. Vor ein paar Wochen hat er angedeutet, dass er gerne bei den Canucks bleiben würde. «Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl hier, wie ich immer betont habe, und kann mir gut vorstellen, noch länger hier zu bleiben», hatte er gegenüber nhl.com gesagt.

Vancouver oder 4. Station in der NHL?

Suters aktueller Vertrag ist mit 1,6 Millionen US-Dollar pro Saison dotiert. Sein Marktwert ist allerdings gestiegen: Prognostiziert wird ein neuer Vierjahres-Kontrakt, der ihm knapp 4 Millionen US-Dollar pro Jahr einbringen soll. Bei welchem Klub das sein wird, wird sich in den nächsten Wochen herausstellen. Spekulieren möchte Suter nicht, zuerst liegt der Fokus auf den Verhandlungen mit Vancouver.

Die persönliche Situation lässt es also nicht zu, dass Suter die Nati an der diesjährigen WM in Dänemark und Schweden verstärkt. Klar ist aber, dass der Zürcher Unterländer, wenn immer möglich, bei den Highlights im nächsten Jahr – den Olympischen Spielen und der Heim-WM – für die Schweiz auflaufen wird.