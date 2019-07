New York Rangers schnappen sich Panarin

Zahlreiche Wechsel in der NHL

Legende: Der «Bread Man» soll die Rangers zurück zum Erfolg führen Artemi Panarin. Keystone

Um 18 Uhr ging es rund in der Eishockeywelt. Dann begann nämlich die Transferperiode in der NHL, in der sich die Klubs die Dienste der «Free Agents» sichern können. Die wichtigsten Meldungen neben Timo Meiers Vertragsverlängerung:

Panarin wird ein Ranger

Den wohl begehrtesten «Free Agent» schnappten sich die New York Rangers. Das Team stattete den 27-jährigen Artemi Panarin mit einem Vertrag über 7 Jahre aus. Zuvor spielte der «Bread Man» bei Columbus.

Duchene wird Teamkollege von Josi und Weber

Matt Duchene verlässt Columbus ebenfalls und verstärkt neu die Stürmerreihen der Nashville Predators. Duchene erhält einen 7-Jahres-Vertrag für satte 56 Millionen Dollar.

Panthers holen sich Bobrowski

Die Florida Panthers haben auf den Rücktritt von Roberto Luongo reagiert und mit Sergei Bobrowski einen routinierten Goalie für 7 Jahre verpflichtet.

Sharks-Captain Pavelski zu Dallas

Joe Pavelski verlässt die San Jose Sharks nach 13 Jahren und wechselt nach Texas zu den Dallas Stars. Der 35-Jährige erhält einen Dreijahresvertrag.