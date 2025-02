Vor mittlerweile über 13 Jahren debütierte Nino Niederreiter im Dress der New York Islanders in der NHL. Während zwei Saisons konnte der Bündner den «Big Apple» als seine Heimat bezeichnen, ehe er ein erstes Mal getradet wurde.

Sein Weg in der besten Eishockey-Liga der Welt führte den Stürmer über Saint Paul (Minnesota), Raleigh (Carolina) und Nashville bis nach Winnipeg. In der kanadischen Provinz Manitoba ist Niederreiter inzwischen seit zwei Jahren heimisch.

Legende: Hat in Winnipeg Spass am Eishockey Nino Niederreiter. Getty Images/Jonathan Kozub

Kälte ist ein Minus, aber es gibt auch Vorteile

Innerhalb der NHL haftet Winnipeg der Ruf des unattraktivsten Standorts für die Spieler an. «Die Stadt ist nicht so super sexy wie vielleicht andere Städte», bestätigt denn auch Niederreiter. Besonders die Kälte – im Winter kann es bi zu Minus 30 Grad werden – gepaart mit dem starken Wind habe ihm zu Beginn zu schaffen gemacht. In der Zwischenzeit hat sich der Churer aber daran gewöhnt.

Er ist ein super Typ und ein sehr wichtiger Spieler für uns.

Die überschaubare Standort-Attraktivität von Winnipeg bringe für die Eishockey-Franchise, die Jets, auch ihre Vorteile: «Hier sorgt man sich womöglich etwas mehr um die Spieler als in anderen Teams, weil die Leute im Klub eben wissen, dass es schönere Orte gibt, um zu leben», glaubt Niederreiter. Und fügt an: «Zum Spielen macht es in Winnipeg extrem viel Spass.»

Um in der neuen und ungewohnten Umgebung Tritt zu fassen, haben Niederreiter auch die Mitspieler geholfen, allen voran Nikolaj Ehlers. Mit dem in der Schweiz aufgewachsenen Sohn von Visp-Trainer Heinz Ehlers kann sich Niederreiter auf Schweizerdeutsch austauschen. «Nino ist ein super Typ und ein sehr wichtiger Spieler für uns. Wir sitzen in der Kabine nebeneinander und unternehmen auch sonst viel zusammen», berichtet Ehlers über seinen Mitspieler.

Legende: Verstehen sich bestens – auf und neben dem Eis Der Däne Nikolaj Ehlers und Nino Niederreiter. Imago Images/Rich Storry

Team der Stunde

Was den Spassfaktor zusätzlich erhöht, ist der Erfolg. In den ersten beiden Saisons von Niederreiter in Winnipeg haben die Jets beide Male die Playoffs erreicht, schieden dann allerdings schon in der 1. Runde aus. In der laufenden Spielzeit stehen die Anzeichen gut, dass Winnipeg bedeutend weiter kommen könnte.

Nach knapp drei Vierteln der Regular Season haben die Jets hinter den Washington Capitals ligaweit den zweitbesten Punkteschnitt. In der Nacht auf Dienstag baute Winnipeg seinen Franchise-Rekord mit dem 10. Sieg in Serie weiter aus.

